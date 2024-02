La Carmen ironica va in scena con i Chicos Mambo

Uno spettacolo ideato per far divertire, grazie a una messa in scena ricca ed esuberante che accoglie e trasforma generi artistici come la danza, il teatro, il canto, la clownerie. È ’Car/Men’, lo spettacolo dei Chicos Mambo in scena alle 21 al Teatro Duse, Lo show ironico e trasgressivo, ideato e coreografato da Philippe Lafeuille, sceglie di approcciare Carmen, icona di riferimento dell’opera e non solo, rivisitata migliaia di volte, con un gioco di maschere per valorizzare tutte le sue infinite sfumature.