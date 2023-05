La Carrera dei Piccoli slitta a settembre Il presidente: " Si correrà nella parte alta della città"

La Carrera dei Piccoli ancora costretta a uno stop, ma con una certezza: gli oltre 100 bambini già iscritti non rimarranno delusi, la baby Carrera si farà. Rimandata la prima volta per pioggia, la seconda per l’alluvione, la Carrera dei Piccoli vive una situazione in un certo senso simile a quella dell’anno scorso.

Il Presidente dell’Associazione Club Carrera Andrea Vallisi, però, rassicura i baby piloti e spingitori. "La Carrera dei Piccoli si farà, nella riunione di questa sera (ieri, ndr), apriremo un confronto e cercheremo già di individuare la data migliore per farla disputare".

Il ventaglio di possibilità si restringe sostanzialmente al solo mese di settembre. E come l’anno passato, notizia già certa ufficializzata ieri al Carlino da Vallisi, "si correrà di nuovo nella parte alta della città. La realtà - spiega Vallisi -, è che il tracciato nella parte alta piace di più, è più raccolto e permette tra l’altro anche al pubblico di poter seguire meglio l’intera gara. Posto che, è bene confermarlo, sarà comunque disponibile la visione dell’intera gara anche sul maxischermo in piazza XX Settembre. Proprio come per i ‘grandi’".