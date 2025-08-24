La Carrera è sempre più rosa. Il team ’Porze’ punta in alto

Che cosa sarebbe la Carrera senza un pizzico di ironia? Lo hanno pensato le ragazze del nuovo team nato grazie al supporto del Porz, e lo hanno pure scritto sulle loro maglie e sulla macchinina che sarà in pista per la prima volta assoluta a metà settembre: Porze. "Prenderci in giro per evitare che lo facciano gli altri ci sembrava un’ottima idea", ci ride su Ilaria, una Carrera alle spalle con le Cavedane, e la voglia matta di riprovarci con un team tutto nuovo dove avrà anche il ruolo di responsabile. "Non so chi me l’abbia fatto fare di prendermi un ruolo così ingombrante – torna a farsi una risata –. In realtà a essere sinceri pensavo sarebbe stato tutto più complicato di così. Sì, ci sono aspetti burocratici da curare, non ci si limita al lavoro che si fa in strada e in garage, ma va bene così, sono contenta".

Nuova la macchinina e nuovo di zecca anche il team, dove oltre a Ilaria Nanni solo un’altra spingitrice ha già provato l’ebbrezza della Carrera in Rosa. Le altre, tutte profane. E c’è perfino chi, "la Carrera complice gli studi e l’Erasmus, manco l’aveva mai vista, nonostante sia nata e cresciuta a Castel San Pietro". Quando sono partiti gli ‘inviti’, però, alla fine nessuna neofita ha detto di no.

All’insegna del "mi butto", si sono immerse tutte nella nuova avventura partita già ad agosto scorso, appena prima della Carrera 2024, con le chiacchiere di Ilaria col suo ex allenatore Adriano ‘Birbi’ Bibbò, e la decisione di provarci per il 2025 col supporto dei ragazzi del Porz. In pista si farà sul serio, giura Ilaria: "Visti i tempi che abbiamo fatto alle prime prove possiamo giocarcela, possiamo dire la nostra. La Carrera al femminile è sempre molto aperta, con tanti colpi di scena e con posizioni di arrivo mai scontate".

c. b.