La Carrera scalda i motori del Settembre Castellano

CASTEL SAN PIETRO

Si avvicina a grandi passi il Settembre Castellano, un mese di festa tra tradizione, socialità e condivisione che ogni anno si rinnova grazie ad una proposta culturale dai tanti volti diversi. C’è l’adrenalina della Carrera, la dolcezza del miele, l’inconfondibile aroma del castrato. Quest’anno in particolare è ricco di ricorrenze da celebrare. Innanzitutto, la Sagra della Braciola compie 73 anni. La cura e l’impegno che sostengono la Sagra sono insieme soggettivi e corali e rappresentano una delle numerose ricchezze del nostro territorio. Un ringraziamento va a tutte le associazioni, ai cittadini, alle attività commerciali e ricettive, a Pro Loco e a tutti coloro che si adoperano per rendere meraviglioso questo importante momento dell’anno per la nostra città.

Nella cornice di questo evento ormai storico, si inserisce un secondo, davvero gradito, motivo di festeggiamento: correva (è davvero il caso di dirlo!) l’anno 1954, quando durante la terza edizione della Sagra della Braciola, si presentò sul pavè del centro ’una nuova corsa per automobili senza motore’. Un’idea originale, una semplice sfida goliardica all’inizio, un’insolita gara di velocità e tecnologia che ha saputo evolversi nell’evento clou di Settembre, un patrimonio sociale e sportivo, senza mai perdere il suo spirito originario.

"Io inizio il mio mandato da sindaca proprio nel 70esimo del primo lancio della Carrera - dice Francesca Marchetti-. La gara coinvolge tutti, dai piccoli carreristi che muovono i primi passi, ai protagonisti delle sfide principali maschili e femminili, fino ai ‘vecchi’ corridori che sono ancora in pista pronti a dare suggerimenti o una mano, perché di ‘mal di Carrera’ non si guarisce mai: ogni volta, in 5 minuti di gara, si bruciano la fatica, l’allenamento e l’ingegno di un intero anno. Ognuno vuole rendere straordinari e giocarsi il tutto per tutto in quella manciata di istanti. Abbiamo avuto momenti di grande preoccupazione negli ultimi anni - aggiunge Marchetti-, periodi in cui forse non sembrava possibile tornare a sorridere di nuovo, ma ci siamo sempre risollevati con impegno, passione e grande orgoglio. Il vero motore di Castel San Pietro Terme non è solo nei muscoli degli spingitori, ma nel cuore dei Castellani tutti".

"L’edizione numero 70 della Carrera Autopodistica ci permette di rimarcare con orgoglio la passione e l’inventiva con le quali i castellani hanno dato forma ad una delle competizioni più originali del territorio - commenta il presidente del Consorzio Con.Ami, Fabio Bacchilega -. Un appuntamento capace di attrarre spettatori e appassionati da ogni angolo della regione e non solo. Un patrimonio assoluto che il progetto ‘Terre&Motori’ promuove ogni giorno con entusiasmo e con la consapevolezza della sua valenza di unicità".