La Casa al Sant’Orsola. Da Ronald McDonald il luogo d’amore e cura per i bambini malati

È stata inaugurata ieri al padiglione 4 del Sant’Orsola la prima Casa Ronald McDonald, struttura situata all’interno dell’ospedale e dedicata a genitori e familiari dei bambini ricoverati in terapia intensiva e neonatologia, oltre che alle mamme con gravidanza a rischio.

La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald in realtà era già presente da diversi anni nel nosocomio, per la precisione dal 2008 si trovava nel Padiglione 13 di Pediatria con una ‘Family Room’, ossia uno spazio di accoglienza sia per pernottamento sia per uso giornaliero. La novità di questa Casa però è che non verranno ospitate solo le mamme del bambino malato o con gravidanza a rischio, ma vi sarà posto anche per un accompagnatore.

La struttura, di circa trecento metri quadrati, è infatti composta da cinque camere da letto con bagno privato, una grande cucina, sala da pranzo, un’area ‘living’ dedicata allo smart working, un bagno per le aree comuni e una lavanderia. "È una vera e propria casa, anche dal punto di vista emotivo e affettivo: avere il proprio piccolo in cura o trovarsi in una situazione di gravidanza a rischio è un momento molto delicato, è importante per noi garantire benessere a chi viene ospitato", commenta Chiara Gibertoni, direttore generale Irccs Policlinico Sant’Orsola.

Un’iniziativa che risponde a un bisogno significativo, dato che annualmente, in media, all’Irccs in ambito pediatrico si registrano circa 3.000 ricoveri e 2.700 interventi chirurgici. Basti pensare che alla Family Room dal 2008 a oggi sono state ospitate oltre 2.000 famiglie.

"Dopo 15 anni di collaborazione siamo orgogliosi di raddoppiare la nostra presenza all’interno dell’ospedale" dichiara il presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald. Si tratta della prima casa ’Ronald’ che sorge all’interno dell’ospedale, un caso unico in Italia, per cui sono stati donati 400mila euro, anche grazie al contributo di partner e sostenitori: McDonald’s e i suoi licenziatari, Coca-Cola Italia, Haier Europe, Unipol, Fabbri 1905, Universal Picture, Franke, MDB Architettura.

"Un investimento notevole di cui beneficiano non solo i bolognesi, ma tutti i cittadini italiani, in questi padiglioni moltissimi arrivano anche da fuori regione, una grande opportunità che va nella direzione di una maggiore umanizzazione delle cure" spiega l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini. Presente all’inaugurazione anche il campione Alberto Tomba, testimonial dell’iniziativa a cui è stata dedicata la cucina. Festeggia così il suo cinquantasettesimo compleanno, con un messaggio di solidarietà: "Mi sono fatto un bel regalo a essere qua, e spero che lo sia anche per molti bambini e famiglie, sono fiero della dedica che mi è stata fatta" conclude lo sciatore.