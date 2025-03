La casa del futuro nei boschi di Roncastaldo

Una casa che si alimenta con la luce del sole e si scalda con la legna del bosco. Tecnologia e sostenibilità al servizio dell’ambiente e dell’estetica, un mix diventato realtà nella frazione Roncastaldo di Loiano. Gli architetti Luca Ladinetti e Anna Branzanti dello studio Lado Architetti hanno costruito un’abitazione rivoluzionaria (finita sul portale internazionale di architettura contemporanea, ‘Divisare’) per il panorama locale, che ha diviso gli utenti dei social tra chi apprezza la new entry nell’Appennino e chi, invece, boccia il progetto troppo minimalista e futuristico.

"Abbiamo comprato quest’area dove sorgeva una casa degli anni ’60 – spiega il 42enne ex assessore all’Urbanistica di Loiano –, ricostruendola da zero grazie al bonus del 110%. Attualmente stiamo realizzando altre due villette con le stesse tecnologie moderne: una a Scascoli e un’altra a Camugnano. Si parte dal fotovoltaico che alimenta una batteria (del valore di 13mila euro, ndr) e, grazie a questo processo, immettiamo in rete tre volte l’energia autoprodotta che utilizziamo. Non abbiamo più costi di bollette, d’estate sfruttiamo al 100% la luce solare; mentre d’inverno, con le giornate più corte e piovose, ci basta accendere il camino 2-3 giorni a settimana per avere gli interni caldi a sufficienza. All’esterno c’è un sistema di raccolta dell’acqua piovana". L’investimento complessivo si aggira sui 300mila euro, tra progetto e realizzazione dell’edificio (privo di gas) in legno X-Lam da circa 125 metri quadrati più un garage di 25. Dopo un anno di progettazione, la costruzione è durata 24 mesi, fino al giugno 2023. "Alla fine ci siamo andati a vivere io, la mia compagna e nostra figlia – prosegue Ladinetti –. Oltre ai nostri due cani. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico del territorio, abbiamo lavorato soprattutto col legno e appoggiato la struttura su fondamenta di pali lunghi 7 metri, come fosse una palafitta. La strada che porta a casa nostra è già franata in diversi punti, così come una scarpata in giardino: tutte criticità risolte. L’edificio è progettato per essere sicuro".

Le grandi aperture delle vetrate fanno perdere la vista verso il maestoso paesaggio degli Appennini: l’elemento del garage crea una sorta di portico relazionale con l’abitazione. Il colore scuro è stato scelto per mimetizzare al massimo il ’corpo estraneo’ nel bosco. Il regolamento edilizio loianese non ha posto vincoli di sagoma legati al precedente immobile e, anzi, ha concesso un aumento di superficie grazie al miglioramento sismico ed energetico del nuovo progetto.

Ma su Facebook non tutti appoggiano l’intuizione artistica. "Molto pulita, essenziale e innovativa. Ma con poco sentimento e carattere", scrive Pierluigi. "A me non piace, esteticamente la trovo scarna, priva di fantasia, è proprio il frutto dei tempi che stiamo vivendo", analizza Tiziana.

Alessandro Belardetti