La Casa dell’Architettura. Sede a porta Santo Stefano

"Il Cassero di Porta Santo Stefano sarà la Casa dell’Architettura". Si stringono la mano l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani e Marco Filippucci, presidente dell’Ordine degli architetti, presentando il nuovo progetto che riempirà gli spazi dell’immobile vuoto da dieci anni dopo lo sgombero del collettivo arcobaleno Atlantide. L’ex spazio sociale, per sei anni, con possibilità di rinnovo, aprirà le porte ad architetti e paesaggisti, ospitando parte degli archivi e la biblioteca dell’ordine territoriale, mostre e iniziative.

Il progetto, frutto di un accordo approvato nell’ultima seduta di giunta, propone "eventi e manifestazioni" per diffondere la cultura urbanistica e paesaggistica, garantendo spazio e visibilità a "giovani professionisti" e workshop per le scuole primarie, in collaborazione con Summer School Soux Bologna.

Il tutto dopo il via libera della Soprintendenza, anche se gli spazi sono già stati restaurati dal Comune: "Serviranno degli interventi minimi per rendere lo spazio idoneo e accessibile", ha sottolineato Laudani, dando forma all’idea del Cassero come "un luogo centrale della città, di dibattito e confronto sulla trasformazione urbana – ha spiegato –. Un punto di riferimento per la promozione culturale su questi temi". Parliamo di "uno spazio aperto ai cittadini e non solo ai professionisti – ha detto Filippucci –. Puntiamo su attività formative, mostre e conferenze e una biblioteca più aperta. Una rigenerazione vera, che guarda alla crescita dei nostri bambini". Ripercorrendo le polemiche che hanno seguito lo sgombero, Laudani è chiaro: "La storia del Cassero è lunga – ha dichiarato–. Non vogliamo tenere quell’immobile chiuso, ma lo riportiamo in vita con un progetto che, anche da un punto di vista politico, rappresenta una scelta precisa", cioè "creare un luogo dove la città possa confrontarsi sulle trasformazioni urbane". Immediata la reazione del ‘Laboratorio Smaschieramenti/Atlantide ovunque’, che già durante Art City aveva critico l’amministrazione, chiedendo "conto della progettualità sullo spazio: nessuna risposta.

È sempre più urgente la necessità di spazi queer e transfemministi", anziché dare "casa ai poveri architetti – hanno concluso con sarcasmo –, che stazionavano sui marciapiedi creando polvere e degrado".

