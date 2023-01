La Casa delle Abilità riparte dai bisogni

L’eccellenza di Calderara di Reno, ovvero la Casa delle Abilità, inaugurata sul territorio nel maggio scorso, riprende vita anche per il 2023 con tante iniziative e progetti. Il centro multidisciplinare inclusivo di via Ilaria Alpi è ripartito, lunedì, con progetti, percorsi e laboratori. La struttura, gestita dalla cooperativa Cadiai, si riattiva dopo la breve pausa per le festività di Natale e fine anno, e propone le proprie attività.

Lo fa con una nuova programmazione, che comprende sia laboratori già presenti nel centro che nuove proposte, adatte come di consueto a tutte le età: dalla psicomotricità per i più piccoli alla danza per gli over 70, dai laboratori artistici e musicali al percorso specialistico per bambini e ragazzi con disabilità il ventaglio di proposte è ampio e strutturato. Rimangono a disposizione dell’utenza, inoltre, i percorsi legati alla stanza Snoezelen e i progetti specialistici. Questi sono i laboratori e i servizi previsti fino alla fine del mese di giugno di quest’anno: psicomotricità individuale o in un piccolo gruppo, gioco e arrampicata, interventi per persone con sindrome dello spettro autistico, supporto all’apprendimento Dsa e sostegno compiti, laboratorio di ceramica, laboratorio delle luci e delle ombre, laboratorio di musica, yoga per bambini e per adulti, riflessologia plantare e Naturopatia, mindfulness per adulti e laboratorio d’arte. Il moderno spazio ha un approccio multidisciplinare. La Casa delle Abilità si caratterizzerà per la presenza di un’équipe multidisciplinare, composta da professionisti operanti nel settore educativo e riabilitativo: alcune patologie, disturbi o problematiche richiedono infatti un approccio multidisciplinare.

C’è, poi, il focus sulla famiglia. La famiglia non è solo destinataria del progetto, ma è attivamente inserita nella programmazione e nella formazione per l’acquisizione delle competenze adatte per poter gestire autonomamente l’educazione del proprio figlio e l’interazione genitore-bambino. "Un centro operativo anche al di fuori del proprio distretto di competenza. Ciò grazie all’intervento pubblico ed alla collaborazione con esperti educatori, psicologi, logopedisti e con associazioni qualificate sul tema. Tutto questo consentirà alle famiglie di trovare una ampia offerta di servizi e laboratori educativi per alunni con autismo e disabilità dello sviluppo", aveva dichiarato il sindaco Giampiero Falzone.

Zoe Pederzini