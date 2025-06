La Casa di Comunità del Savena . Ecco come sarà la nuova struttura

Non un poliambulatorio, ma una struttura che risponderà alle esigenze della cittadinanza, offrendo servizi socio sanitari di prossimità. Sarà questo il cuore della Casa della Comunità nel quartiere Savena e per le zone limitrofe, pronta a luglio 2026. E a un anno dall’avvio dei lavori in via Faenza, Comune e Azienda Usl illustrano il nuovo hub ai cittadini all’Arci Benassi, insistendo sul passaggio da Casa della Salute a quella di Comunità.

"Una trasformazione importante di cui avevamo bisogno già prima del Covid – inizia la direttrice generale Ausl Anna Maria Petrini (nella foto) –. Lavoreremo insieme per dare una risposta integrata, rispondendo ai bisogni che non sono solo sanitari o sociali. Con questa struttura risponderemo con un nuovo modello organizzativo e culturale". L’edificio, di oltre 4mila metri quadrati su tre piani, è un investimento di oltre 12 milioni di euro. Un impegno che mette al centro la comunità, sempre più adulta: "La popolazione invecchia, ma noi vogliamo che lo faccia in salute – sostiene la direttrice –. Attueremo una medicina di iniziativa, che anticipa i bisogni e porta avanti l’assistenza territoriale". L’idea è "superare il modello ospedalocentrico, favorendo un modello di salute di prossimità", aggiunge Ilaria Camplone, direttrice del distretto Ausl Città di Bologna. Al Savena aumentano "le persone con più di 80 anni e sole", sottolinea il sindaco Matteo Lepore. E anche per questo la struttura lavora su altri servizi collaterali, come "il trasporto pubblico locale, come tram, treni e filobus che sono i mezzi più confortevoli per gli anziani e i fragili – continua – e i marciapiedi". L’obiettivo è "completare la Casa con chi vive e lavora qui, con uno studio su mobilità e parcheggi: è l’occasione per ripensare l’intero quadrante, ragionando anche sulla mobilità di via Arno – termina Lepore –. Poi, c’è la necessità di rifare la biblioteca Ginzburg, ma non abbiamo fretta di aprire nuovi cantieri".

Tanti i servizi della struttura dal cup al punto prelievi; da ambulatori infermieristici e specialistici a un servizio dedicato alle urgenze minori aperto tutto il giorno. Presenti la psicologia territoriale, una sala incontri e un nuovo Centro riabilitativo ambulatoriale per pazienti complessi. Al terzo piano, il servizio sociale del Quartiere Savena e di tutela minori del Quartiere Santo Stefano.

Mariateresa Mastromarino