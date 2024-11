La Casa di comunità nell’ex poliambulatorio: "Niente spreco di suolo"

La Casa di comunità di Castel Maggiore non si fa più ai margini della cittadina ma sorgerà dalle ceneri dal vecchio poliambulatorio vicino al centro. Cambio di direzione, in materia di sanità, della giunta comunale che abbandona il progetto della precedente amministrazione Pd che aveva puntato ad un nuovo edificio su un’ area incolta in via Galliera, nei pressi del centro commerciale ‘Le Piazze’. Invece la Casa di comunità, sorgerà al posto del poliambulatorio di piazza 2 Agosto 1980, luogo ‘più comodo e vicino ai cittadini’, come sostiene il sindaco Luca Vignoli. L’obiettivo è abbattere e ricostruire evitando consumo di suolo.

La novità è prevista nel nuovo protocollo di intesa con l’Azienda Usl approvato dal consiglio comunale. "Cambiamo – spiega il sindaco – la sede e il progetto della Casa di comunità. Siamo contenti di essere arrivati a questo punto: un lavoro impegnativo che ha richiesto interlocuzioni con la Regione. Ma ci siamo riusciti in un’ottica di collaborazione. Presentando questo nuovo progetto, riusciamo ad evitare consumo di suolo, ma allo stesso tempo riqualifichiamo una zona, quella del poliambulatorio, che avrebbe sofferto un degrado nell’abbandono se si fosse puntato a realizzare la nuova struttura sanitaria fuori da Castel Maggiore. Anche perché non era stato previsto un progetto di recupero del poliambulatorio. Tuttavia, abbiamo evitato questo rischio e otteniamo un nuovo edificio sulla stessa superficie di quello vecchio con un edificio più performante dal punto di vista energetico ed anche come organizzazione degli spazi".

A parere di Vignoli il poliambulatorio esistente ha già una elevata conoscibilità da parte dei cittadini, sia da parte di quelli giovani che di quelli più anziani, come confermato dal personale sanitario. E il quadro economico dell’opera vede un contributo di 4 milioni di euro da parte della Regione e di due milioni e mezzo di euro da parte del Comune. "In precedenza – continua il primo cittadino -, la vecchia amministrazione comunale, aveva previsto un finanziamento di 2 milioni. Ma siamo riusciti ad aggiungere mezzo milione in più. E abbiamo le somme già disponibili. Per quanto riguarda la realizzazione si prevede un intervento di demolizione e costruzione: prima realizzeremo la nuova Casa di comunità nei pressi del poliambulatorio che demoliremo successivamente. In un secondo momento realizzeremo la riqualificazione del centro Bucaneve, che si trova in un piccolo edificio nei pressi, e che si occupa di disabili, creando un nuovo polo socio sanitario". E Vignoli aggiunge: "Collocheremo il Bucaneve all’interno del nuovo complesso architettonico, liberando così un’area per realizzare parcheggi di servizio alle strutture pubbliche". L’Azienda Usl ha condiviso la decisione della giunta comunale, pertanto è stato definito un nuovo protocollo di intesa che andrà alla firma delle parti.

