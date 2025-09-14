La notte giusta

Giuseppe Tassi
La notte giusta
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Addio Stefano BenniJulio VelascoCambio vitaSagre weekendClassifica pizzerieChiusura hotel
Acquista il giornale
CronacaLa casa di riposo festeggia 35 anni: "Luogo sereno per i nostri anziani"
14 set 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. La casa di riposo festeggia 35 anni: "Luogo sereno per i nostri anziani"

La casa di riposo festeggia 35 anni: "Luogo sereno per i nostri anziani"

Anniversario al Corniolo con il sindaco Mattioli e la presidente di Cadiai, che gestisce la struttura.

Il taglio della torta per i 35 anni di attività della residenza Il Corniolo

Il taglio della torta per i 35 anni di attività della residenza Il Corniolo

Per approfondire:

Si è svolta con successo la festa per celebrare i 35 anni della Casa residenza per persone anziane e non autosufficienti Il Corniolo di Baricella, gestita dalla Cooperativa sociale Cadiai. Una mattinata molto partecipata in presenza del sindaco Omar Mattioli, dell’assessora alla Scuola e cultura, Barbara Gualandi, del direttore del Distretto Pianura Est dell’Ausl, Giampaolo Marino, e della presidente Cadiai, Giulia Casarini.

Nel corso della festa l’esibizione della pianista Giulia Maria Carito e il buffet a base di crescentine fritte. Al termine dei festeggiamenti, tradizionale taglio della torta, condiviso insieme agli ospiti, ai familiari, agli operatori e alla comunità locale. Così il sindaco Mattioli: "La festa del Corniolo è stata in realtà una festa per tutta la comunità baricellese, perché nel corso degli anni questa bella realtà gestita da Cadiai ha saputo aprirsi al territorio offrendo a tutti i cittadini occasioni di svago e divertimento, ma anche di riflessione e commozione. Mi riferisco in particolare alla rassegna musicale Capelli d’argento e al Concorso di poesia e racconti brevi. Voglio ringraziare a nome di tutti i cittadini le operatrici, gli animatori, la direttrice e tutti coloro che lavorano quotidianamente per garantire ai nostri anziani un soggiorno sereno".

z. p.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata