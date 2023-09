La Casa di santa Chiara compie cinquant’anni Il cardinale Zuppi in Cadore per la grande festa In occasione dei 50 anni di Casa Santa Chiara, il cardinale Zuppi ha celebrato l'accoglienza senza esclusioni e la gioia nello stare insieme. Circa 200 persone hanno partecipato all'evento, ricordando la missionaria dell'accoglienza scomparsa nel 2017.