La casa è una missione impossibile "Incentivi e bonus per la svolta"

di Marco

Marcatili*

Dopo anni in cui il binomio di tassi bassi in funzione anticrisi e risparmio accumulato durante il Covid ha protratto il ’sogno-casa’, il 2023 è diventato simbolicamente l’inizio della ’casa-impossibile’. Impossibile perché l’inflazione, ancora alta, riduce il potere di acquisto e l’Italia da molti anni è fanalino di coda per la crescita dei salari. Ormai per più di due famiglie su tre, il reddito disponibile risulta inadeguato o appena sufficiente a far fronte alle necessità primarie. Impossibile perché, le famiglie fanno i conti con le proprie reali capacità finanziarie. È stabile al 13,3% la quota di famiglie a cui viene rifiutato il mutuo, ma la percentuale sale al 22,1% per le famiglie unipersonali, al 25,7% per le ’famiglie sandwich’ (impegnate tra cura dei figli e dei genitori anziani) e al 30,4% per le famiglie numerose. Non si è riusciti a programmare per tempo un’offerta abitativa efficace, specialmente sociale e in locazione. I rischi di utenza e le logiche di mercato inducono a una minore propensione alla locazione tradizionale: solo nell’ultimo anno, la quota di proprietari che prevede di dare in locazione le proprie abitazioni con affitti a medio termine è scesa dal 17,7% al 10,5%, allineandosi alla componente di proprietari che preferisce la formula degli affitti brevi, pari al 10,2%, come attesta il recente rapporto Finanza per l’abitare di Nomisma. Davanti all’emergenza non c’è programma pubblico di trasformazione o rigenerazione urbana che non abbia come innesco nuove proposte per risolvere l’emergenza casa. Alcune città italiane hanno presentato straordinari Piani per l’Abitare, tra tutti quello di Bologna, simbolico per la dimensione straordinaria di 200 milioni di euro e un obiettivo decennale di 10.000 nuovi alloggi.

Nel discorso pubblico, però, permane il miope tentativo di scaricare le responsabilità. Il privato chiede al pubblico di allentare vincoli urbanistici e utilizzare risorse straordinarie. Il pubblico chiede al privato più coraggio per convergere su obiettivi strategici rivolti alle fasce deboli e alla locazione. Servirebbe confrontarsi tempestivamente su un ’pacchetto’ di misure per sbloccare l’emergenza.

Una prima misura dovrebbe riguardare la rigenerazione urbana. Ci sono città italiane in cui la maggior parte delle aree in cerca di destinazioni per una nuova offerta abitativa sono in mano allo Stato per conto delle sue agenzie (Demanio, Invimit, Cdp, Ferrovie, etc). Aree inutilizzate da anni in stato di derelizione, bloccate da valori economici di carico non sostenibili per gli imprenditori-sviluppatori e non coerenti con il mercato immobiliare. Perché non avere il coraggio di tagliarne i valori per legge e metterle a disposizione del pubblico-privato che intende investire per aumentare l’offerta abitativa? Restando nell’alveo della rigenerazione, sarebbe poi necessario istituire un fondo per la bonifica delle aree, al fine di rendere realmente disponibili tali asset. Una seconda misura del pacchetto riguarda il riordino degli incentivi (e disincentivi) per indirizzare i proprietari immobiliari verso scelte di utilità sociale, come ad esempio mettere a disposizione i propri immobili per i target con maggiore esigenza di affitto. Una ipotesi potrebbe essere di azzerare l’IMU sulla seconda casa per chi affitta a canone concordato, prevedendo invece contributi più esosi per chi lascia la casa sfitta.

Una terza misura del pacchetto, infine, deve riconfigurare i ’bonus casa’ per aiutare proprietari e imprese ’incagliati’ nei cantieri Superbonus, ma anche per aiutare tanti nuclei, che vivono in condomini ’insicuri’ e ’fatiscenti’, ad avviare progetti di riqualificazione, obbligatori al 2033 per la direttiva europea sulle case green. In queste settimane Nomisma e Gabetti Lab hanno deciso di lanciare un percorso ’Sblocca casa’ insieme a tutti gli attori della filiera coinvolti (imprese, banche, condomini) per supportare i decisori pubblici ad assumere decisioni tempestive e coerenti.

*responsabile sviluppo

di Nomisma