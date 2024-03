La Casa. Museo Savini. Arte e cultura

Nicoletta

Un salotto in continua evoluzione che è diventato un punto di riferimento della vita cittadina. Parliamo della Casa Museo Renzo Savini (via Letizia 11) dove, dal 2021, Benedetta Savini Marescotti cura con passione gli incontri e gli eventi, seguendo lo spirito del padre, quello di collezionare oggetti particolari d’antiquariato e di studiarne gli aspetti culturali. La Savini è entrata nel censimento della nostra Regione conseguendo il marchio di ’Case e studi dei personaggi illustri della Emilia Romagna’, nonché è riuscita a far parte dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. In questo spazio, impreziosito da opere ed elementi architettonici, organizza quasi mensilmente chiacchierate su argomenti di attualità e di cultura alla presenza di ospiti e amici. Lo scorso venerdì, la presentazione del libro ’Contessa Adele. Viaggio Sentimentale’ di Riccardo Ferniani, avvocato penalista bolognese. Un pomeriggio molto piacevole non solo per le dolci rimembranze di quando l’autore era bambino, nel dopoguerra, nelle campagne in Romagna e in Toscana, ma anche per come ha descritto la mamma Adele e questi momenti con la nostalgia di un tempo denso di meditazioni che non tornerà mai più; il tutto presentato con l’ironia che comprova la verità di un vissuto. I racconti si susseguono con le vicende di un’importante famiglia nobile faentina, la Ferniani, colei che vanta l’essere stata la creatrice, nel 1693, della manifattura privata di maioliche tra le più importanti in Italia; argomento approfondito dalla sorella Maria Teresa. Sullo sfondo, dalla villa Casegrandi a Faenza, alla Selva in Toscana e a villa Tisa a Casola, quello che accadeva giornalmente: gli ospiti importanti che transitavano in casa come il giornalista Orio Vergani, i rapporti familiari che nascevano anche con i domestici. "Era un mondo fatalista – commenta l’autore – una vita passata con grande coraggio ad accettare il fato".