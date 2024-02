La casa politica per i cattolici è già una realtà

Sarà vero che, come ha detto il senatore Pier Ferdinando Casini, "la storia difficilmente concede revival". La storia però è di chi la fa e vuole progredirla innovando le tradizioni e cambiando in meglio la realtà. È di chi dalla realtà parte per costruire cose nuove. È di chi prende in mano il proprio destino e quello della sua gente e, mettendo in gioco se stesso e quel che ha ricevuto, cerca di restituirlo moltiplicato alla società. Da protagonista. Lo stesso si può dire dei cattolici in politica.

*Coordinatore di Forza Italia Città di Bologna