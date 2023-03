La cascina Ca’ Nova ritorna alla comunità

Completati i lavori di rinnovamento sismico della cascina Ca’ Nova a Medicina. Sono stati conclusi gli interventi di riqualificazione e consolidamento strutturale della struttura parzialmente danneggiata dal terremoto del maggio 2012. Gli interventi di miglioramento sismico riguardavano il rifacimento del tetto, il consolidamento dei solai di piano e la riparazione puntuale delle lesioni sulle murature. I lavori erano partiti a fine estate. L’investimento complessivo di circa 209mila euro è stato finanziato dalla Regione e rientra nel programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Verranno, poi, ripristinati lo spogliatoio e il magazzino utilizzati dal Centro Sportivo Ca’ Nova che comprende tre campi da calcio dedicati in particolare alle squadre giovanili. Il sindaco Matteo Montanari, insieme ai tecnici comunali e ai rappresentanti della società sportiva, ha da poco fatto un sopralluogo per verificare l’opera e per condividere per il futuro un progetto più ampio che comprenderà anche l’utilizzo del primo piano della struttura a servizio delle società sportive medicinesi.

"Dopo questo primo intervento di consolidamento, è nostra intenzione proseguire con la ristrutturazione dell’intero edificio. Definiremo insieme alle società sportive anche l’utilizzo degli spazi che saranno recuperati al primo piano – dichiara il sindaco-. Continua l’impegno di questa amministrazione a sostegno dello sport giovanile. Investire sui ragazzi e sullo sport significa investire sul futuro e sulla loro crescita e questa per noi è una vera priorità".

Montanari aggiunge: "Per fare fronte al caro bollette sono stati messe in campo diverse azione, tra cui l’erogazione di significativi fondi a sostegno delle società. Un importante progetto di riqualificazione, ormai al via, è quello del "Parco dello Sport". Un percorso partecipato nato nel 2019 con cui si intende dare vita ad un parco sportivo attrezzato e aperto a tutti, promuovendo il concetto di sport inteso come prevenzione, educazione e integrazione sociale. I lavori partiranno entro la fine dell’anno con risorse ottenute dal Pnrr per 600mila euro. Un altro importante appuntamento è la Festa dello Sport che si svolgerà per il secondo anno dal 9 all’11 giugno in collaborazione con le associazioni e le società sportive del territorio".

Zoe Pederzini