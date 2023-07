La caserma dei carabinieri ’promossa’ a Compagnia

"Il prossimo anno la nuova Compagnia dei carabinieri di Casalecchio. Ma anche il nuovo Commissariato di polizia potrebbe essere aperto qui, ma non insistiamo, non vogliamo essere al centro del mondo".

Ha riferito in consiglio comunale il sindaco di Casalecchio Massimo Bosso che ai consiglieri ha chiarito che nel recente incontro avuto con il colonnello Santovito, comandante provinciale di Bologna in occasione del saluto in vista del suo trasferimento nella capitale, ha ricevuto la conferma scritta che il comando generale di Roma ha espresso parere favorevole alla ‘promozione’ della caserma di Casalecchio al grado di compagnia. Esito quindi favorevole per un percorso istituzionale che dà seguito alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 16 novembre nel corso del quale fu sottoscritto il verbale che contiene la deliberazione della nascita della nuova Compagnia, ma anche l’apertura di un nuovo Commissariato di Polizia.

"Sulla sua collocazione si dice che dovrà essere in posizione contigua all’area metropolitana di Bologna, quindi non espressamente Casalecchio. Potrebbe effettivamente essere Valsamoggia, e in questo noi non interferiamo in considerazioni che sono in capo al Questore e al Prefetto, ai quali spetta la decisione sulla base di valutazioni complessive", aggiunge Bosso ben lontano dal voler ingaggiare una competizione con il Comune di Valsamoggia, che resta in pool position per accogliere il nuovo commissariato.

Lo stesso sindacato autonomo di Polizia (Sap) che col segretario provinciale Tonino Guglielmi la settimana scorsa aveva sponsorizzato la cittadina sul Reno, per ragioni logistiche, per la posizione più centrale certamente più gradita dagli agenti, fa capire che la cosa più importante è arrivare all’obiettivo di riorganizzare la presenza della Polizia di stato nel territorio bolognese e soprattutto invertire la tendenza alle chiusure che aveva visto il Sap in prima linea contro la chiusura della Polizia stradale di Casalecchio.

"E’ chiaro che per un lavoratore, che magari viene da altre regioni, la vicinanza a Bologna è importante. Poi è anche vero che se si va in periferia i prezzi delle case e degli affitti diminuiscono...E che questa dell’Unione Reno Lavino Samoggia è un’area molto dinamica", dice possibilista e comunque richiamando la risposta del Prefetto Attilio Visconti che fa riferimento diretto al verbale nel quale si parla di un nuovo Commissariato presso il comune di Casalecchio.

Gabriele Mignardi