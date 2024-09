"La caserma del carabinieri è una priorità"

Il programma di lavoro della nuova amministrazione di Loiano prevede obiettivi urgenti: la rimessa in funzione della caserma dei Carabinieri, la salvaguardia e il potenziamento dell’ospedale, la manutenzione delle strade, l’efficientamento delle linee di trasporto, l’attivazione delle procedure per l’adozione del piano urbanistico generale e il nuovo regolamento edilizio, l’elaborazione di opportuni strumenti per le politiche giovanili.

Lo aveva già annunciato il sindaco Roberto Serafini (nella foto): "Vanno messe a punto soluzioni sui problemi dell’utilizzo dell’edificio scolastico di via Roma e della baracchina e per assicurare, in tempi brevi, il compimento dei lavori in tutti i cantieri e le opere sui quali sono già stanziati finanziamenti. Idee e progettualità richiedono risorse aggiuntive rispetto a quelle già esistenti, da qui la necessità di partecipare in maniera metodica e organizzata ai bandi di finanziamento e per la raccolta fondi secondo una strategia definita". Venendo al dolente tasto della sanità l’amministrazione Serafini specifica: "Il cuore del problema è la grave carenza di medici e di personale sanitario. Il Comune si impegna a vigilare affinché siano garantiti e potenziati i servizi, partendo con l’incentivare il personale medico e sanitario a scegliere di lavorare nel nostro ospedale. Si devono strutturare modalità e incentivi in tema di alloggio, trasporti e servizi. Con l’Ausl deve essere negoziato un maggior numero di visite specialistiche dando la precedenza alle prenotazioni da parte dei residenti, potenziando l’assistenza a domicilio dei pazienti più fragili".

Infine, la riapertura della caserma dell’Arma dei Carabinieri, di cui Serafini è stato a lungo comandante locale, "è una priorità, in quanto presidio per garantire la sicurezza del territorio e la tempestività degli interventi. La sicurezza dipende anche dal presidio del territorio, dall’ascolto dei cittadini e dal coordinamento con le altre forze dell’ordine, polizia municipale e altre forze del territorio, per la prevenzione di reati contro il patrimonio e per la messa a punto di un sistema di sicurezza delle strade, affrontando il tema del passaggio di moto e degli incidenti. I sistemi di videosorveglianza saranno un ulteriore elemento di controllo e prevenzione. Il Comune garantirà tutto il coordinamento necessario tra tutte le istituzioni coinvolte e il mondo associativo, promuovendo la cultura della legalità e della sicurezza sul territorio".