La casetta che disseta i viandanti. Acqua per tutti sulla Via degli Dei

Acqua azzurra, acqua chiara e soprattutto acqua a prezzo popolare. È in funzione nel giardino Kennedy, vicino al Parco della Chiusa, la prima Casetta dell’Acqua situata a Casalecchio di Reno, dove è possibile prelevare alla spina acqua liscia o gassata al costo di 5 centesimi al litro, evitando così l’utilizzo di bottiglie di plastica. L’iniziativa è stata realizzata su idea di un gruppo di commercianti della zona, nell’ambito del progetto ’Gli dei dai Bregoli al Ponte sul Reno’, il quale punta a offrire una serie di servizi in particolare agli utenti che frequentano il Parco della Chiusa e ai camminatori lungo la Via degli Dei.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del bando ’Il Piccolo Commercio al Centro’ destinato al sostegno, alla promozione e valorizzazione del commercio di vicinato, realizzato dai comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa, c on il contributo di Atersir e in collaborazione con Adriatica Acque. Sono possibili tre tipi di erogazione, acqua liscia refrigerata, acqua gassata refrigerata, acqua leggermente gassata refrigerata, tutte al costo di 5 centesimi al litro da versare con moneta o con tessera, venduta nelle attività coinvolte. La ricarica può essere effettuata direttamente alla Casetta dell’Acqua, inserendo moneta nell’apposita fessura, il display indicherà il credito residuo e ricaricato nella tessera.

L’erogazione è tarata a litro, è sufficiente premere una sola volta il pulsante di erogazione dell’acqua desiderata e l’erogazione si interromperà al termine del litro. Viene consigliato l’utilizzo di contenitori in vetro, materiale adatto ad essere pulito e riutilizzato. Il numero verde gratuito di Adriatica Acque 800.323.800 è a disposizione degli utenti per info e segnalazioni, esposto sulla struttura. Per l’acquisto della tessera è possibile rivolgersi a Sarti Sport, nonché presso Gelateria Ambaradan, Paradiso Gluten Free, Sapori di Casa, Reale Farmacia Montebugnoli e Forno Fratelli Gasperini.