La Cassa di Ravenna investe sui giovani

La Cassa di Ravenna spa investe nel futuro e nei giovani del territorio: sono tredici, infatti, i neolaureati in discipline economiche e giuridiche che la Cassa ha assunto con contratto a tempo indeterminato nel 2023. I neoassunti, tutti tra 25 e 31 anni, provengono dalle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara, Rimini: hanno iniziato l’esperienza nella Cassa di Ravenna nel 2022 con contratti a tempo determinato. "Avendo dimostrato impegno, competenza e condivisione dei valori anzitutto etici della Cassa – si legge in una nota –, sono stati assunti a tempo indeterminato con prevalente assegnazione alle attività delle filiali per una sempre attenta e qualificata gestione delle necessità della clientela". Con queste assunzioni gli ingressi di giovani nel triennio nel Gruppo La Cassa di Ravenna salgono a 73, 33 nel 2023. Il gruppo bancario comprende oltre alla capogruppo La Cassa di Ravenna spa, anche la Banca di Imola, il Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi. Inoltre, attraverso la collaborazione con alcuni dei principali atenei, il Gruppo La Cassa di Ravenna assicura agli universitari la possibilità di fare tirocini e stage (nella foto, Antonio Patuelli, presidente de La Cassa di Ravenna spa).