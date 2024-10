La cassetta postale per gli indirizzi perduti

C’è una piccola isola, nel mare interno di Seto, che ha la forma di un’elica e non più di centocinquanta abitanti. Lì, nell’ufficio postale di Awashima, vengono conservate tutte le lettere spedite a un destinatario irraggiungibile: un amore perduto eppure ancora presente, la ragazza che leggeva Kawabata su un autobus a Roma, l’inventore del fon, il giocattolo preferito d’infanzia, il primo bacio che tarda ad arrivare. Il nuovo romanzo di Laura Imai Messina, Tutti gli indirizzi perduti (Einaudi), in uscita proprio oggi, è ambientato come sempre nel lontano Giappone, dove la scrittrice romana – molto amata dai tempi del besteller Quel che affidiamo al vento – vive da anni. Eppure un legame con Bologna c’è. Basta andare in questi giorni alla libreria Ubik di via Irnerio, dove è stata allestita una cassetta postale rossa in cui lasciare un proprio messaggio. La stessa autrice, in Italia per un breve tour il prossimo mese, passerà poi in libreria a ritirarle personalmente. "Una bella soddisfazione– commenta Raffaella Garruccio del team al femminile che gestisce l’attività –. Sono solo quattro le librerie italiane scelte per il progetto. Ci ha premiato il lavoro sul territorio, è stata riconosciuta la nostra sensibilità".

La buchetta delle lettere, che sarà alla Ubik Irnerio almeno fino all’11 novembre (giorno in cui Laura Imai Messina arriverà in Italia) continua quindi la piccola magia tracciata dal libro. "L’idea dell’autrice – spiega Garruccio – è nata da una storia vera: esiste questo ufficio postale in un’isola meravigliosa, dove un postino ha raccolto lettere che per qualche motivo non hanno potuto essere recapitete, ad esempio per un indirizzo sbagliato o deteriorato. Ora sono 70mila, come altrettante emozioni e storie da raccontare". Così come quelle di chi vorrà lasciare un proprio messaggio. "Laura – prosegue Garruccio –ha fatto scrivere alle persone le lettere che non hanno mai scritto: al primo fidanzato, su quel chiarimento che non abbiamo chiesto... ci tiene a raccoglierle personalmente perché poi vorrebbe lavorare su questo. Le lettere resteranno anonime, a meno che le persone non vogliano che il nome sia reso noto: in questo caso allegheranno una liberatoria, scaricabile sul sito Einaudi o presente da noi in libreria. L’idea è non solo quella di far riflettere le persone sulle cose che non vengono dette, ma anche incoraggiare la scrittura come atto di ragionamento su di sé. Da qui al Giappone sembra un viaggio molto lontano, ma invece è vicino perché è dentro se stessi". Di certo, intanto, in via Irnerio le prime lettere sono già state ’spedite’.

Letizia Gamberini