La ’Cena con il Cuore’ della Cna. Appuntamento a Palazzo Re Enzo

’Una Cena con il Cuore’ è l’evento che Cna Bologna organizzerà nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, giovedì 7 dicembre alle 20. Il ricavato andrà a favore dell’Antoniano e della sua mensa, che ogni giorno offre un pasto gratuito a oltre trecento persone che vivono in condizioni di povertà.

Durante la serata è prevista l’esibizione del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna. La partecipazione all’evento avrà il costo di 100 euro a persona, sono già numerose le aziende che stanno sostenendo questa iniziativa solidale. Non è la prima cena e iniziativa solidale organizzata in questi anni da Cna Bologna, la solidarietà è un valore ’sensibile’ a cui l’Associazione non ha mai voluto rinunciare.

"Crediamo fondamentale, soprattutto in un momento storico così difficile – spiega Antonio Gramuglia, Presidente Cna Bologna – sostenere, con le imprese che vorranno aderire a questa iniziativa, la mensa dell’Antoniano che ultimamente ha visto aumentare notevolmente il numero di persone che hanno bisogno di un pasto. Dar da mangiare è un valore molto antico, diffuso in tutte le culture. Ha un richiamo diretto al valore della vita. L’aiuto di chi parteciperà alla Cena del Cuore Cna sarà fondamentale per supportare l’Antoniano che aiuta chi vive in difficoltà".

Per partecipare alla cena solidale di Cna o per sostenere l’Antoniano e la sua mensa, si può visitare il sito www.bo.cna.it oppure scrivere a presidenza@bo.cna.it