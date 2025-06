La cena dei popoli con Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa

Il paese si trasforma in un palcoscenico di dialogo e condivisione con ’Paroles Partagées – La Cena dei Popoli’, un evento intergenerazionale che mette al centro l’incontro tra le comunità. Candidata ufficialmente al Bando ‘Pace 2025’ della Regione, l’iniziativa rappresenta un modello concreto di cittadinanza attiva e integrazione sociale. Un progetto in collaborazione con l’Unione dei Comuni Savena-Idice, che affonda le radici in un’esperienza unica: a Ozzano è stata stipulata la prima convenzione in Italia tra un Comune e un Centro di Accoglienza Straordinaria, nata per favorire percorsi di inclusione reale attraverso l’insegnamento della lingua italiana, lo sport, il volontariato e la partecipazione civica. Da qui l’idea dell’assessorato al Welfare e Inclusione di creare un evento che unisse la collettività, coinvolgendo tutte le comunità presenti sul territorio e le associazioni locali.

L’appuntamento è per oggi, a partire dalle 17.30, nel cuore pedonale di Ozzano, il viale e la piazza davanti la sede del Municipio, trasformato per l’occasione in un’arena di parole, relazioni e sapori, dove sono previsti dibattiti, confronti, musica e divertimento, con la presenza del mercato contadino, delle associazioni giovanili e del terzo settore. Tra i momenti salienti il dibattito pubblico di testimonianza e ascolto, con ospiti d’eccezione: Pietro Bartolo, medico di Lampedusa , già europarlamentare, testimone delle frontiere della vita nel Mediterraneo e Roberto Morgantini, fondatore delle Cucine Popolari.