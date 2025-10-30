La cerchia dei Torresotti racconta il nostro passato

Si percorrerà la cerchia dei Torresotti, da Castiglione al Poggiale, seguendo il racconto degli importanti palazzi e complessi che si incontreranno lungo il tragitto. Sono i percorsi di ‘Cool-Tour Street’, decima edizione della rassegna dedicata ai beni culturali e storici della città. "Quest’anno abbiamo voluto concentrarci su tre tematiche – racconta l’ideatrice Daniela Delpozzo –: ‘Arte e musica’, ‘Incrocio tra acque e Mura’ e ‘Sulle tracce dei Bentivoglio’". Si parte lunedì 3 novembre alle 15: un viaggio nel tempo lungo la seconda Cerchia muraria, detta appunto dei Torresotti. Il percorso offrirà l’occasione di attraversare secoli di storia e si concluderà a Palazzo Ancarano, storica sede della Soprintendenza in via delle Belle Arti.

Il giorno seguente l’itinerario proseguirà con il tema ‘Il sistema delle mura e quello delle acque. Infrastrutture urbane difensive e idrauliche’. La passeggiata inizia lungo le acque delle Moline (a ‘L’altro studio’ in via del Tipografo) dove Andrea Bolognesi, direttore di Canali di Bologna, illustrerà le attività di conservazione e risanamento del sistema delle canalizzazioni. "I canali sono per certi versi dei monumenti - spiega Bolognesi -, Reno e Savena, datati alla fine del 1100, sono un museo diffuso. Durante la visita ci si soffermerà soprattutto lungo il tratto del condotto Fiaccacollo e sulla tombatura delle Moline".

La terza giornata, mercoledì 5, sarà dedicata all’area delle mura del Torresotto di San Donato. Qui si esplorerà il complesso di San Giacomo Maggiore, con la basilica, l’Oratorio di Santa Cecilia e il percorso dell’insieme conventuale: dal Medioevo alla fase bentivolesca, fino alle trasformazioni post-napoleoniche, quando l’edificio accolse la prima istituzione musicale cittadina, oggi sede del Conservatorio. A seguire, in biblioteca viene presentato ‘Antichi teatri di Bologna’ (Inriga) con l’autrice Maria Chiara Mazzi e Daniela Delvecchio. Gli incontri continueranno fino al 16 novembre, "offrendo ai cittadini l’occasione di esplorare un museo a cielo aperto", sottolinea Medardo Montaguti, vicepresidente di Confcommercio Ascom.

Mercoledì 12, per esempio, il trekking urbano guiderà alla scoperta degli antichi teatri, concludendosi all’Accademia Filarmonica, con la sede seicentesca e le sue preziose collezioni. ‘Cool-Tour Street’ è promosso da Confcommercio Ascom Bologna e Federazione cartolibrerie Confcommercio Ascom Bologna. La partecipazione è gratuita con obbligo di iscrizione a iniziative@ascom.bo.it. Il programma completo è su: ascom.bo.it/2025/10/22/cool-tour-street-2025/.

Amalia Apicella