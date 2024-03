La Ceretolese compie cinquant’anni: "Qui sono nati dei veri campioni"

"Volevamo semplicemente giocare a pallone. E per puro divertimento è nata una piccola società sportiva che, con gli anni, è diventata grande. Tanto grande da accogliere tra le sue fila anche dei campioni. Uno per tutti: Gianluca Pagliuca, il portierone dell’Inter (1994-1999), del Bologna (1999-2006) e della nazionale italiana con cui arrivò al secondo posto ai mondiali di calcio negli Stati Uniti nel 1994. Eppoi ci sono stati Riccardo Regno che ha giocato in serie B, Giacomo Poluzzi, portiere nel Sud Tirol e Tito Gasperini che gioca da portiere nel Bologna".

Gigi Sandri ha mostrato tutte le medaglie della Polisportiva Ceretolese che presiede da anni e di cui ieri nel centro sociale di Ceretolo a Casalecchio è stato festeggiato il primo mezzo secolo di attività con la presentazione del libro "50 anni di Polisportiva Ceretolese". Madrina la giornalista Micaela Romagnoli, sono intervenuti il sindaco Massimo Bosso, Matteo Ruggeri, assessore allo Sport, il portierone Gianluca Pagliuca con sua madre, la sua fans più agguerrita, Simone Alberici, presidente regionale Figc (Federazione italiana gioco calcio) e una rappresentanza del Csi (Centro sportivo italiano).

"I fondatori della Polisportiva Ceretolese – ha raccontato Sandri – furono Giuseppe Guidicini detto "Japson", Venturi detto "Stampino" e Tonino Strepiti. Tre autentici appassionati di sport e di calcio che mossero tra estreme difficoltà i primi passi della Polisportiva Ceretolese. Un esempio. Nei primi anni di attività le squadre di calcio non avevano un campo dove giocare. Ogni settimana ne dovevano cercare uno nuovo. Senza contare la composizione delle squadre che cambiava tutte le settimane a seconda degli impegni di lavoro o di studio dei calciatori ingaggiati tra i volenterosi. Con il tempo ci siamo consolidati e realizzato a spese nostre notevoli strutture sportive a Ceretolo". Anche l’assessore Ruggeri ha giocato nella Polisportiva Ceretolese. "Fu nel campionato 1998-1999 – ha ricordato Ruggeri – giocavo da difensore. I valori di questa polisportiva non sono mai cambiati, l’attenzione al territorio e alla comunità mai venuta meno".

Nicodemo Mele