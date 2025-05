La cerimonia alla Cialdini

Nel 164° anniversario della costituzione dell’Esercito italiano, il comando militare esercito Emilia-Romagna ha celebrato la ricorrenza alla caserma Cialdini. La cerimonia si è svolta in presenza delle massime autorità civili e militari locali e di una rappresentanza di studenti dell’istituto Sant’Alberto Magno e delle associazioni combattentistiche e d’arma. Nell’occasione il comandante regionale, colonnello Francesco Randacio ha sottolineato come "le donne e gli uomini dell’Esercito continuino a dare prova di grande professionalità e umanità, incondizionato spirito di servizio e totale dedizione al bene del Paese, oggi come nel passato".