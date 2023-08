La Certosa al tramonto per un percorso umano e poetico

Una ’Porta sull’infinito’: non una visita guidata nè uno spettacolo, ma un percorso umano e poetico per esplorare la Certosa. E’ quello che propongono, con lo spettacolo Cose dell’altro mondo, le performer Giuditta de Concini e Sara Giordani al Cimitero della Certosa oggi alle 19 (ingresso dal cortile della chiesa in via della Certosa 18). Con loro l’attore e regista Alessandro Tampieri, in un evento che richiede la partecipazione attiva del pubblico con l’ascolto, l’osservazione ma anche improvvisazioni nello spazio. In un percorso tra finito e infinito, nel cuore della Certosa.