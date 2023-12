"La chiusura delle Ganzole grave danno alle imprese"

Gli imprenditori sono già sulle barricate. L’ordinanza della Città metropolitana che vieta ai mezzi pesanti fino al 15 marzo di percorrere le Ganzole, principale arteria stradale per i collegamenti tra Sasso Marconi, Pianoro e Bologna, rischia di avere un impatto importante sull’economia di questo territorio.

"Vietare le Ganzole ai camion, soprattutto in questo periodo dell’anno, è un errore grave che avrà conseguenze sulla viabilità provinciale e, indirettamente, sulle imprese dell’indotto", dice Valentina Marchesini (nella foto), responsabile Risorse umane di Marchesini Group. Per la manager del gioiello del packaging di Pianoro, "l’ordinanza della Città Metropolitana isola la zona industriale di Pianoro, dove hanno sede numerose imprese, tra cui la nostra. Dicembre, tra l’altro, è un mese di grande via vai di camion che trasportano merce di grandi dimensioni, come le macchine automatiche prodotte nella ‘Packaging Valley’. Se i camion non possono transitare per le Ganzole, si sposteranno sulla Futa, a sua volta in grande difficoltà a causa del rifacimento del nodo di Rastignano".

Uno spostamento che, per Marchesini, potrebbe avere effetti sulla viabilità della zona già piuttosto complicata: "Se dovesse venire a piovere molto o ci fossero incidenti – non sarebbero i primi – provocati dal transito dei mezzi pesanti, anche la Futa resterebbe bloccata e si congestionerebbe tutto il traffico delle auto". Da qui, la manager ’chiama’ le istituzioni: "Chi ne ha la competenza si preoccupi piuttosto di affrontare la questione della sicurezza del valico tra le vallate del Reno e del Savena: le Ganzole non vanno chiuse, ma sistemate dopo il post alluvione. Ripristinarne una buona viabilità è troppo importante, non solo per i cittadini ma anche per le imprese".

Per Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi, intervenuto venerdì sul Carlino, lo stop ai veicoli con una massa superiore alle 7,5 tonnellate, "è un provvedimento che risponde alle richieste di sicurezza di tanti cittadini e dei pendolari che ogni giorno utilizzano queste strade per andare al lavoro". L’ordinanza nasce proprio dal fatto che l’anno scorso le Ganzole vennero più volte bloccate a causa di camion che con il gelo o la neve uscirono di strada, creando situazioni di pericolo alla circolazione. Situazione che si è aggravata dopo l’alluvione di maggio che ha provocato frane e conseguenti restringimenti di carreggiata.

r. c.