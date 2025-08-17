La ’Cicala d’Oro’ va a Wendy LaFortu

Le finali del concorso La Cicala d’Oro, dedicato ai nuovi volti della stand-up comedy, hanno decretato la vincitrice della quarta edizione: la milanese Wendy LaFortu (nella foto). Oltre alla Cicala d’Oro, la vincitrice si è aggiudicata un premio di 1.000 euro, offerti da Emilbanca.

A Ferragosto infatti si sono tenute a Teatri di Vita le finali del concorso, presentate da Met Decay e Saverio Peschechera, con la partecipazione del vincitore della scorsa edizione Manuele Laghi, a conclusione del festival ’Cuor leggero’ organizzato da Teatri di Vita. In giuria: il giornalista e autore satirico Luca Bottura, le attrici Olga Durano e Marinella Manicardi, il direttore artistico del Teatro Dehon Piero Ferrarini, il direttore artistico di Accademia Perduta Ruggero Sintoni, la blogger e fondatrice di ’Bologna_inunclick’ Michela Vita, e il promoter internazionale di stand-up comedy Marco Di Pinto, fondatore di Becomedy-Uk.

Wendy LaFortu, nome d’arte di Alessia Fortunato, è nata a Milano nel 1984 e ha iniziato nel 2020 la sua avventura come stand-up comedian.

La Cicala d’Oro non è solo un richiamo all’insetto che ci accompagna per tutta l’estate, ma anche un omaggio di Teatri di Vita allo storico concorso per comici emergenti ’La Zanzara d’Oro’ ideato da Roberto Cimetta con Paolo Scotti. Quest’anno il concorso ha visto la partecipazione di 80 candidature da tutta Italia. Durante la finale si sono esibiti 5 finalisti: Lucia Arrigoni, Wendy LaFortu, Diego Piemontese, Samantha Silvestri e Fausto Tinelli.