"La ciclopedonale infinita è già rovinata dall’incuria"

Pozze d’acqua, crepe, erba che invade la carreggiata destinata alle due ruote. E’ quanto compare in un video di meno di un minuto pubblicato su Castello Report da Alessandro Collina, tra i fondatori del gruppo, che evidenzia lo stato in cui si trovano alcuni tratti della ciclopedonale che collegherà Osteria Grande con Ozzano dell’Emilia. Proprio lo scorso fine settimana l’assessore Giuliano Giordani aveva confermato al ’Carlino’ come il termine dei lavori fosse vicino, e come, dopo un ritardo gravoso si potesse prevedere un completamento dell’opera "entro la fine di febbraio".

I lavori però, come detto, sono durati moltissimi mesi, talmente tanti che, a quanto testimonia il video di Castello Report, parte della ciclopedonale, in particolare i tratti che erano già stati completati circa un anno fa, pare già in stato di degrado. "La sede della ciclabile è invasa dall’erba in diversi punti, e ci sono accumuli d’acqua che, laddove asciugati, hanno lasciato muffe sul fondo stradale appena realizzato. Se a questo si aggiunge che sono evidenti anche diverse crepe sul tappetino della ciclabile, appare chiaro che, almeno in alcuni tratti, certamente non sia stato eseguito un lavoro a regola d’arte. Le opere – critica Collina –, non vanno solo finite ma vanno anche mantenute". Sembra di assistere, prosegue Collina, "a un’opera abbandonata a se stessa, realizzata da anni senza che si sia poi pensato di intervenire con la manutenzione. Invece deve ancora essere conclusa, e dopo anni di ritardo". Risponde a strettissimo giro di posta l’assessore Giordani, che rassicura: "Prima della consegna dell’opera ci sarà la fase di collaudo, e in quel frangente chiaramente si andranno a verificare eventuali problematiche che dovranno poi essere risolte dalla ditta".

Claudio Bolognesi