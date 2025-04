La ciclopedonale (non ancora inaugurata) è un caso. "Cade già a pezzi"

Ciuffi d’erba che spuntano dall’asfalto fresco di posa delle ciclopedonale dell’area Cà Bianca non ancora inaugurata. Il primo botta e risposta sul tema si è avuto nell’ultima seduta consiliare. A puntare il dito sui lavori è il consigliere del Gruppo Misto Lorenzo Brogi (a sinistra). "Sono stati spesi centinaia di migliaia di euro per un’opera tanto attesa e poi questo è il risultato, uno scempio a cielo aperto", spiega il consigliere. In consiglio comunale l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Fantazzini, aveva risposto che la problematica dell’erba che spunta dall’asfalto "pare che possa essere localizzata solo in un tratto di 500-600 metri, e sono iniziati i lavori di bonifica che abbiamo richiesto e che si concluderanno nelle prossime settimane". Brogi però ha ribadito proprio ieri che "non è così". "Il problema – spiega – interessa tutti i due chilometri di ciclopedonale, e c’è il timore che questo avanzamento di infestanti possa portare a crepe e a danneggiamento a macchia d’olio".