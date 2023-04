La Ciclovia del Sole avanza e apre il primo ’bed & bike’

Apre la prima stazione di servizio della Ciclovia del Sole in città, il ‘Bed and Bike’. Domenica 16 partiranno due biciclettate, una da Piazza Maggiore a Bologna e l’altra da Mirandola per raggiungere il Parco Ex Arte Meccanica vicino alla stazione dei treni di San Giovanni per l’inaugurazione alle 11. È stato presentato a Palazzo Malvezzi il programma della ‘Ciclo Festa’, volta a celebrare il secondo anniversario della pista ciclabile che attraversa l’Emilia Romagna, un’iniziativa organizzata da Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Alla conferenza stampa erano presenti Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna Modena, Fabio Braglia, presidente della provincia di Modena, Simona Larghetti, consigliera metropolitana delegata alla mobilità ciclistica e Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto. "Il Bed and Bike sarà un luogo per i ciclisti dove ripararsi, dormire, mangiare e aggiustare le loro bici nel caso ci fossero dei problemi", racconta il sindaco. "Da questa estate sarà disponibile per le soste, è già aperto il centro di informazione turistica e ci sono spazi per iniziative e feste, mille metri quadri esterni e 700 di coperto", ha continuato Pellegatti.

Il prezzo e il numero totale di posti letto non sono ancora chiari ma il primo cittadino ha ipotizzato dai "16 ai 20". Con questa apertura si cerca di aprire la cittadina a un pubblico più vasto di turisti. "Solo in questo primo anno nello Iat abbiamo speso quasi 80 mila euro in gestione, perché crediamo tantissimo in questo tipo di proposta", ha concluso il sindaco. L’amministrazione ha affidato la progettazione definitiva per la realizzazione di ulteriori 39 chilometri di Ciclovia del Sole che avanzerà verso Firenze passando da Casalecchio e Marzabotto.

Nicola Maria Servillo