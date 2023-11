La Ciclovia del Sole: opportunità e buone pratiche per crescere

Conoscere le potenzialità offerte dal cicloturismo per le aziende e il sistema dell’accoglienza turistica. Con questo obiettivo, domani, dalle 14 all’Ex Arte Meccanica a San Giovanni in Persiceto (via Cento, 9), si terrà l’incontro formativo gratuito organizzato da Territorio Turistico Bologna-Modena e Bologna Welcome in collaborazione con Sustenia, eXtraBo e Progetti d’impresa, rivolto a cittadine e cittadini e alle realtà imprenditoriali che svolgono la loro attività nei comuni attraversati dalla Ciclovia del Sole (Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Camposanto, Crevalcore, Mirandola, Sala Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese), oltre che ad aspiranti imprenditrici e imprenditori del territorio.

A presentare la Ciclovia del Sole come attrattore turistico che genera opportunità imprenditoriali e crescita socio-economica, saranno le aziende di settore già attive nella zona, che si racconteranno e porteranno buone pratiche come esempi delle possibilità che l’infrastruttura ciclabile può offrire. Presente all’incontro anche lo sportello Progetti d’impresa dell’Area PersicetanaCiclovia del Sole.

L’incontro sarà anche occasione per presentare il nuovo prodotto turistico Bologna-Verona, ideato da Itinera Bike, tour operator di Verona con esperienza decennale nel settore del cicloturismo, e promosso da Bologna Welcome.

Si terrà inoltre una parte dedicata prevalentemente, ma non solo, ad aspiranti imprenditrici e imprenditori, con la presentazione del servizio Progetti d’impresa, che da oltre trent’anni supporta gratuitamente chi vuole avviare una nuova attività e le neoimprese. In quest’occasione sarà possibile effettuare un breve colloquio informativo in loco della durata di una decina di minuti, prenotandosi all’accoglienza dell’evento stesso. Sarà inoltre presentato il questionario realizzato dallo sportello Progetti d’impresa area Persicetana per comprendere la presenza dei cicloturisti nelle strutture sottoscrittrici della Carta dei Servizi della Ciclovia del Sole e il conseguente impatto economico.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte e a tutti ed è possibile iscriversi attraverso l’apposito form.