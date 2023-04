La Cina e il furto del millennio

Si intitola Il furto del millennio. Come la Cina ha turlupinato e depredato l’Occidente (Piemme) il libro dell’economista Fabio Scacciavillani e Michele Mengoli, giornalista e scrittore, che dialogheranno con Alberto Forchielli oggi pomeriggio alle 17.30 nella sala Casa dell’Angelo, in via San Mamolo 24. L’appuntamento è a cura dell’associazione culturale liberale Il dito nell’occhio. Il volume affronta lo sviluppo economico della Cina negli ultimi decenni, avvenuto anche - si legge- alla luce di "un saccheggio ai danni del patrimonio di know-how occidentale".