La Cina è più vicina da ’Pietro’. Al via ’Da Oriente a Occidente’

Bologna continua a confermarsi come luogo di dialogo con la Cina, soprattutto attraverso l’arte contemporanea. Infatti, negli ultimi anni la città ha spesso accolto iniziative nate per rafforzare il legame culturale con quel mondo lontano e la nuova mostra da ‘Pietro – Galleria in Architettura’ ne rappresenta un ulteriore tassello. Oggi alle 18, in via Galliera 20, inaugura la collettiva Da Oriente a Occidente, a cura di Riccardo Peng. Per l’occasione, il Canale Satellitare del Sichuan Media Group SCMG intervisterà artisti, curatori e ospiti vari. Gli artisti invitati sono i cinesi Mei Yuchen e Guo Jiayi, entrambi formatisi all’Accademia di Belle Arti di Bologna, accanto agli italiani Domenico Grenci, Alexandar Petkov e Cristiano Licciardello, già protagonisti di precedenti personali organizzate nello spazio Pietro. Il progetto intende favorire gli scambi culturali tra Italia e Cina, rafforzando la comprensione reciproca e l’arricchimento. La mostra è strutturata in tre capitoli: la Primavera, con il suo rimando alla rinascita, mette in relazione le opere di Domenico Grenci con la performance di Liu Fanyi; l’Estate, legata all’energia e ai colori pieni, accosta Mei Yuchen e Alexandar Petkov; l’Autunno, con il rimando alla raccolta dei frutti, unisce Guo Jiayi e Licciardello. L’Inverno rimane volutamente un capitolo assente, a evocare la continuità degli scambi culturali e la ciclicità dell’anno solare. Le opere, tra pittura e installazione, fanno parte della collezione permanente della Galleria in Architettura – così come denominata dal suo fondatore Simone Gheduzzi – e saranno accompagnate da una performance di Liu Fanyi.

Manuela Valentini