La Cineteca dà carta bianca a Josè Muñoz

di Benedetta Cucci

José Antonio Muñoz ha avuto Carta bianca da domani al 29 aprile, per pensare una piccola retrospettiva sentimentale al cinema Lumière. L’illustratore argentino, creatore col partner in crime sceneggiatore Carlos Sampayo di tanti lavori, arriverà domani alle 18 alla biblioteca Renzo Renzi per incontrare il pubblico con Stefano Ricci ed Enrico Fornaroli e alle 20 sarà al Cinema Lumière per presentare Il posto delle fragole di Ingmar Bergman. Gli altri film in programma: giovedì 27 alle alle 20.15 I compagni di Mario Monicelli, venerdì 28 Lo sceicco bianco di Federico Fellini, sabato 29 Scala al Paradiso di Michael Powell ed Emeric Pressburger. In occasione della sua presenza in città, verrà presentato l’inedito catalogo di illustrazioni José Muñoz. Dibujos Animados (Sigaretten Edizioni Grafiche 24).

Signor Muñoz, perché ha scelto di iniziare con ‘Il Posto delle fragole’ di Bergman?

"Il titolo in italiano, traduzione dallo svedese, è perfetto. Dove ci sono le fragole, una cosa tenera, il posto della memoria, la giovinezza, i primi amori, prima dei pentimenti, prima di capire le angosce della vita, tutto è un paradiso… Una delle cose interessantissime è invece il titolo che hanno messo nell’area ispano-americana, Cuando huye el día, una riga di un inno religioso. Il film è perfetto per costruire il cammino che tenterò di seguire con le mie parole, la conversazione coi miei colleghi".

Si ispira al protagonista?

"Il protagonista del film è Víktor Sjostrom, un professore di 80 anni che a sua volta è stato maestro di Ingmar Bergman, che torna alla sua città natale per prendere un’onorificenza, uno di quei riconoscimenti che segnano la fine della vita. E visto che io sarei anche un ottantenne di importazione, italiano da una quarantina d’anni, questa conversazione sarà sul mio passeggiare avanti e indietro sul mio cammino di disegnatore narrativo, come il professore che medita sulla sua vita e la visita prima di salutarla. E i film che ho scelto appariranno, evocati. E’ una pre-sceneggiatura".

Che ruolo hanno Monicelli e Fellini?

"Con I compagni c’è la magnificenza della critica sociale del realismo tipico di Monicelli, che con Fellini rappresenta la grande folla del mondo, la grande folla italica che dimenandosi con musici e circensi cerca intrattenimento e dignità nella vita. Le folle che passano attraverso i grandi narratori della nostra avventura umana, col boom del socialismo, del fotoromanzo… Fellini ha iniziato come vignettaro con una critica ironica della realtà cui mi sento vicino. È parte di quella famiglia cui mi sento di appartenere, anche se non l’ho conosciuto, ma so che stimava il lavoro mio e di Sampayo".

Infine ‘Scala al Paradiso’.

"Sebbene sia stata fatta nel ‘44, questa pellicola l’ho scoperta otto mesi fa, è modernissima – si occupa di eternità – perché non sapevo niente di Powell e Pressburger. Collego questo film a Il Posto delle fragole: c’è qui una ipotesi di un aldilà degno dell’amore e degli affetti che a volte si sperimentano nel nostro aldiquà... una sceneggiatura all’altezza del disegno. C’era poi un quinto film, Piombo rovente, con Burt Lancaster e Tony Curtis, di Alexander Mackendrick, che ha avuto molta influenza su Sampayo e me per le atmosfere, anche morali, nelle nostre storie sugli USA, New York e Alack Sinner".