La Cipolla in festa a Mezzolara

Torna a Mezzolara in due week end successivi, a partire da domani, la Fiera della Cipolla, come sempre in occasione della festa del patrono San Michele Arcangelo. Anche quest’anno nelle sette giornate, 19-20-21 e 26-27-28-29 settembre, lo stand gastronomico, all’ombra della Villa Rusconi, sarà al centro delle attività del paese.

"La fiera cresce di anno in anno, confermando la sua importanza nella comunità mezzolarese e del territorio – dice Silvia Pondrelli, presidente della Pro Loco di Mezzolara – con diverse conferme e qualche novità: concerti e spettacoli, mostre e trattori, musica e risate, nonché un menù gustoso, un grande stand pronto per accogliere tutti e il concerto della Corale per la festa del patrono". E tra gli spettacoli di musica, divertimento per i più piccoli e il buon cibo, le giornate della Fiera della Cipolla di Mezzolara si arricchiscono di un pomeriggio dedicato allo show cooking con la partecipazione di Giovanni Davighi di #socciachebuono, per poi spostarsi alla serata con le risate di Duilio Pizzocchi e il suo ’Costipanzo show’.

"Anche quest’anno, vorrei ringraziare le tante attività commerciali e artigianali che ci hanno sostenuto – conclude Pondrelli –, così come la riconoscenza della Pro Loco va ai tanti volontari e volontarie (foto) che ogni anno si prodigano per rendere la Fiera possibile". Per info e aggiornamenti consultare le pagine social e il sito della Pro Loco www.prolocomezzolara.it