La Cisl cresce ancora: "Oltre 320mila adesioni"

Nel 2023, la Cisl Emilia-Romagna è cresciuta di quasi cinquemila (4.620) lavoratori attivi rispetto all’anno prima, confermando un trend di crescita complessiva, che consolida il sindacato di via Milazzo, con 320.539 adesioni, come la terza Cisl in Italia per il numero di iscritti, dopo Lombardia e Veneto. Una soglia mai raggiunta prima. Emerge dai dati definitivi sul tesseramento annuale, presentati a Bologna nel corso dell’esecutivo regionale cislino. "Siamo sulla strada giusta per dare risposte ai bisogni e alle aspettative delle persone – dice il segretario generale regionale, Filippo Pieri (foto) –. I dati testimoniano come ci sia un vasto consenso verso le scelte fatte da una Cisl riformista, forte, autonoma e determinata nel portare a casa risultati concreti nelle dinamiche nazionali e locali". In particolare, i miglioramenti più sostenuti sono arrivati dal settore dei trasporti (la Fit ha fatto registrare un aumento di 1.755 tessere), dagli edili della Filca (+765), dal settore del commercio e del terziario (la Fisascat ha guadagnato 754 iscritti), dei lavoratori pubblici, dai metalmeccanici Fim (+338), dagli agroalimentaristi Fai (+320), dagli atipici della Felsa (+270), dalla Cisl Scuola (+212) e dai postelegrafonici di Slp (55).