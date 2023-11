La ’Città 30’ imposta a tutti. I limiti però valgono per pochi

Mi piacerebbe capire qualcosa in più in merito al progetto della ’Città 30’. Partendo dal fatto che in alcuni momenti della giornata il traffico si muove già a una velocità molto vicina ai 30 km orari, penso che all’amministrazione sia sfuggito un particolare: pare che istituzioni e realtà vicine al Comune non siano al corrente del nuovo limite. Taxi, NCC, autobus, forze dell’ordine sfrecciano infatti a velocità altissime.

Davide Rocchetta