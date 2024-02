La città 30 rischia di fare retromarcia

Sarà il governo a togliere le castagne dal fuoco della giunta di Bologna sull’Operazione lumaca. Già perchè per iniziativa del Ministro Matteo Salvini il regolamento sui 30 all’ora dovrà essere rivisto secondo le direttive ministeriali. In caso contrario con mezza città in rivolta, la sinistra divisa, l’opinione pubblica che inonda giornali e tv di proteste sarà la giunta di Palazzo d’Accursio a dover modificare qualcosa. Nella baraonda di botta e risposta il Comune non ha citato uno straccio di studio che dimostri che il tasso di incidentalità si è rivelato alto e grave con morti e feriti tra i 30 e i 50 chilometri di velocità. É riduttivo, inoltre, anche paragonare Bologna ad altre città 30 con un ragionamento fotocopia. Ogni città ha una propria anima, una propria conformazione urbanistica che determina le scelte. Nella fascia urbana bolognese si è già costretti in buona parte a procedere ad una velocità ridotta che può variare da zona a zona. Gli incidenti dovuti alla velocità sono in gran parte attribuibili ad automezzi che viaggiano oltre i 50 all’ora guidati spesso da personaggi che pensano di essere sul circuito di Imola. Come recitano in coro i cittadini e come suggerisce il Ministero, il limite è giusto e necessario nei pressi di luoghi specifici come scuole, ospedali, centri per anziani o in strade dove è davvero alto il tasso di incidenti dovuti alla velocità. Tutto il resto, come direbbe Franco Califano, è noia.

