La città ’catturata’ dall’occhio di Guerrini

Varni

Ci voleva forse l’occhio acuto e sottilmente ironico di un personaggio quale fu Olindo Guerrini a cogliere con le sue fotografie d’inizio secolo (esposte nella mostra Bologna fotografata, persone, luoghi, fotografi, allestita dalla Cineteca nel sottopasso di via Rizzoli) lo spirito più vero di una città perennemente in equilibrio tra eleganza borghese e radici contadine, tra solenne monumentalità di edifici dalle luminose architetture e chiaroscuri di modeste gallerie di bassi porticati, tra ingenui stupori di volti colti d’improvviso e occhiate dal malizioso e provocante abbassarsi dello sguardo rivolto con determinata consapevolezza alla macchina fotografica. Del resto, proprio Guerrini – di origine romagnola ma quantomai integrato nei caratteri tipici della Bologna in cui visse dalla giovinezza studentesca fino alla morte – fu espressione e vitale rappresentazione di queste contraddizioni dello spirito cittadino, tanto palesi nel loro apparente elidersi, quanto feconde di aperture verso una ricca molteplicità di orizzonti.

Fu, infatti, – ed è noto – Guerrini, nel corso della sua vita, poeta e romanziere, giornalista e gastronomo, critico letterario e bibliofilo, uomo politico e Gran Maestro della Massoneria, nonché, appunto, appassionato fotografo dedito a cogliere documentate istantanee dello scorrere della vita quotidiana della sua città. Un pullulare di interessi, spesso sottolineati da atteggiamenti iconoclastici vicini alle insofferenze della scapigliatura più anticonformista; ma che si accompagnavano, per altro, al meticoloso svolgersi della sua professione di bibliotecario nella Biblioteca Universitaria dell’Alma Mater e al tranquillo svolgersi della sua condizione di marito e padre, interrotta magari da lunghe gite con l’amata bicicletta. La stessa insistita scelta di mascherare il suo prolifico e multiforme scrivere di sempre facile e godibile lettura, firmandolo con un profluvio di pseudomini (Lorenzo Stecchetti, Argia Sbolenfi, Bepi, Mercutio, tra gli altri) finiva per riportarlo a una dimensione di coloritura domestica, spesso dai toni umoristici, incapace di uscire dal bozzetto di provincia o da quella "bonaria canzonatura" che vi leggeva nel suo sorridente giudizio Benedetto Croce.

Nessuno meglio adatto di lui – come s’è detto – quindi, a far emergere lucidamente nelle sue foto le tante anime di quella Bologna dove, ad un tempo, la modesta umanità di contadine rozzamente vestite siede a conversare e riposare sui marmi di San Petronio, eletti, pure, a domestico ritrovo di anziani consapevoli di trovarvi la confortevole ospitalità del luogo che li ha accolti per tutta la vita. E mentre una mamma ’alla moda’ fa attraversare Strada Maggiore alle due figliolette non meno preziosamente eleganti, in molte immagini sembra che la fuga sullo sfondo dei portici faccia da vera e propria quinta teatrale ad un passeggio dai ritmi composti, quasi studiati per completare al meglio l’offrirsi della città all’occhio dell’osservatore. Ben più popolari le presenze dei visitatori, dalle nere capparelle di un mondo contadino spesso presente in città, accorsi in piazza dell’Otto Agosto a godere – anche se le espressioni non sembrano sprizzare allegria – delle giostre allestite in un parco dei divertimenti.

Ma è soprattutto il fuggevole ritratto della ragazza che passeggia per piazza Maggiore, dove ne è colta tanto la sicura eleganza, quanto lo sguardo obliquo e sommesso, a compendiare il tratto più tipico di una Bologna, certo convinta della sua vigorosa realtà storica economica culturale, ma pudicamente ritrosa e poco propensa a vistose manifestazioni di sé.