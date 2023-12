La città dei ’Biassanot’ rende omaggio a Jimmy Villotti

La città che non ne voleva sapere di andare a dormire, quella raccontata in ’Biassanot’ di Paolo Muran, oggi, per la proiezione delle 17,45 al Modernissimo, avrà una dedica speciale per Jimmy Villotti. Perché lui, scomparso il 6 dicembre scorso, è tra i protagonisti di questa storia ‘di notti bolognesi, di musicisti, giornalisti e altri sciagurati di una città che non andava mai a letto’, che ‘masticava la notte’, perché lui è stato una delle grandi voci del ‘tiratardismo’, con Giorgio Comaschi e Celso Valli, ideatori del soggetto cinematografico, e poi Gianni Morandi, Francesco Guccini, Pupi Avati, Italo Cucci. "In fondo che cosa faceva nascere in quel periodo la voglia di ‘tirar tardi’ se non il desiderio di raccontare, di farsi raccontare, di ascoltare, – racconta Muran –. Jazzisti della parola e del racconto, questo sono i protagonisti del nostro film, poi c’è il fascino della notte, quando da giovane sei disposto sempre e comunque a darle fiducia, perché sai di preciso che nella notte tutto può accadere, anche nulla". Il repertorio di immagini trovato negli archivi della Cineteca, di Home Movies, di Pierrot e La Rosa e le fotografie messe a disposizione da Minerva edizioni "hanno in maniera efficace accompagnato quella che secondo me – ammette il regista- è la particolarità di questo film, il modo di parlare degli intervistati, che adoperano una lingua italiana efficace e particolare perché alimentata dalle braci ancora vive del dialetto bolognese". L’idea del film nasce grazie a Celso Valli, che parlò a Muran e Comaschi del periodo in cui lui da bambino seguiva suo padre direttore d’orchestra all’aperitivo di mezzogiorno prima al Bar Modernissimo poi, negli altri bar di via Indipendenza. Alla proiezione, con Giorgio Comaschi, presenzierà anche la moglie di Villotti, Natascia, che il chitarrista ’portatore sano di aneddoti’ aveva sposato nel 2013.

Benedetta Cucci