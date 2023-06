La ’Città dei miti’ disegna storie di oggi Eroi perduti, maghe tradite e malati abbandonati

I miti di ieri per le storie di oggi. Storie di persone fragili, che deragliano, che si perdono. Da oggi a domenica Mismaonda porta in scena ’La città dei miti’, progetto del Teatro dei Borgia. Alla casa di riposo Lyda Borelli alle 21 ’Filottete dimenticato’ di Daniele Luccettelli (sabato e domenica ore 20); alla corte del Roncati di Porta Saragozza ’Medea per strada’ di Elena Cotugno (alle 21, sabato e domenica alle 21,30), mentre ’Eracle l’invisibile’ di Christian di Domenico racconta la sua storia alla Mensa della fraternità della Caritas in via Santa Caterina (sempre alle 21; sabato e domenica alle 18). Eroi perduti, maghe ingannate dall’amore e malati dimenticati da tutti. I miti di ieri sono sempre qui.