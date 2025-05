La città e il nuovo Papa: "Il suo discorso di pace è il migliore degli auspici"

Dall’ombra delle Due Torri, risale fino a raggiungere il Crescentone e le porte di San Petronio. Così risuona e si diffonde, anche a Bologna, il messaggio di pace. Quello rivolto al mondo da Papa Leone XIV una volta affacciatosi dalla Loggia di San Pietro, giovedì pomeriggio, quando l’americano Robert Francis Prevost si è presentato ai fedeli come nuovo Pontefice. "Poco dopo la fumata bianca mi sono commossa – confida una signora – e sono rimasta piacevolmente colpita dal suo discorso di pace, che ci invita a costruire ponti, regalandoci una forte speranza. Mi ha dato l’impressione di un Papa umile, un missionario che ha conosciuto la povertà". Qualcuno si ferma in strada con il giornale in mano, per approfondirne la biografia, mentre qualcun altro riguarda il momento della fumata bianca sullo schermo del proprio telefono. E per le strade felsinee, c’è anche chi non nasconde la speranza, ormai disattesa, che l’erede di Francesco potesse essere proprio l’arcivescovo di Bologna. "Speravo che dalla loggia si affacciasse il ‘nostro’ cardinale Zuppi – commenta Patrizia Guerra – ma a ogni modo, la prima impressione che ho avuto del nuovo Papa è stata comunque ottima. Mi auguro che riesca ad avere la forza per proseguire le orme e il cammino intrapreso da Bergoglio".

"Ci aspettavamo un Papa italiano e saremmo state molto contente se fosse stato proprio il cardinale Zuppi, molto apprezzato dai giovani, oppure il cardinale Parolin – raccontano Flaminia Cinotti e Anna Braus –. La nostra speranza è che il pontefice riesca a coinvolgere le nuove generazioni, perché rappresentano il futuro, concentrando così l’attenzione anche sui temi più moderni e contemporanei". In un negozio in via Santo Stefano, il nome di Leone XIV è stato composto con alcune lettere colorate in vetrina, capaci di rapire l’attenzione di chi passa sotto al portico. "Ero al lavoro quando c’è stata la fumata bianca – riavvolge il nastro Paola Brocca di ‘Bibs’ – e ho così voluto rendergli omaggio". Un nome che sembra piacere a tanti, "perché evoca forza spirituale e coraggio – commenta Lucia Venera Privitera – e che spero possa essere di buon auspicio per un futuro migliore. Il discorso con cui si è presentato ai fedeli è stato un inno alla pace, una parola meravigliosa che ha pronunciato più volte: mi auguro che tutti ne possano fare tesoro, soprattutto in questo momento storico. Inoltre, la speranza è che il suo pontificato sia in continuità con quello di Papa Francesco". "Sarebbe stato bello poter vedere il cardinale Zuppi come nuovo Papa – le fa eco Lino Ruggeri –. E penso che in tanti nella nostra città, e non solo, ci abbiano sperato fino all’ultimo. Sono stato contento però che nel primo discorso del nuovo pontefice ci sia stata una forte attenzione verso il tema della pace, che dovrà continuare ad essere prioritario".

È poi la bolognese Luisa Raffaelli a raccontare il momento di attesa vissuto prima che la fumata bianca uscisse dal comignolo della Sistina. "L’ho seguita in tv, così come negli ultimi giorni ho seguito passo dopo passo tutto il percorso che ha portato alla nomina del nuovo Papa – spiega la cittadina – ed è stato toccante vederlo poi visibilmente commosso quando si è affacciato su piazza San Pietro. Quello che mi ha colpito di più sono state le parole profonde che ha usato: parole dedicate alla pace, che alimentano le nostre speranze. Penso sia un Papa adatto al momento storico che stiamo vivendo e sono contenta che sia stata fatta questa scelta". "Bergoglio era molto amato, così come lo era Wojtyla – racconta infine Gaetano Capaci –, ma la storia ci insegna che ogni uomo diventato Papa è riuscito, attraverso la propria sensibilità, a dare un contributo molto importante. Sono certo che questo accadrà anche con Leone XIV".