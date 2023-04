La città fornisca più servizi ai turisti

Le mancanze del Comune di Bologna sono tante e diffuse. I parcheggi sono pochi e non sempre bene dislocati e non si vede all’orizzonte un progetto strutturale e strategico per risolvere questo nodo che si trascina da anni. Si pensa solo a chiudere spazi agli automobilisti cercando, fra l’altro, di costringerli a procedere ovunque ai 30 all’ora. Il People mover, la fallimentare navetta aeroporto-stazione, va a singhiozzo ed è cara, i B&B sono un settore su cui bisogna mettere ordine ma i titolari non si possono definire speculatori. Seguono l’onda del mercato. Ma Bologna resta una città a vocazione turistica a tutti gli effetti, lo dicono i numeri. Per il ponte pasquale alberghi e ristoranti si avviano al tutto esaurito, al Marconi gli aerei scaricano passeggeri a getto continuo, mentre al quartiere Navile i residenti protestano per l’intensificarsi di decolli e atterraggi. Di sicuro queste presenze non sono da attribuire agli affari o ai parenti dei degenti ospedalieri. La città già in questi giorni pre pasquali è affollata di turisti spagnoli, inglesi, americani, polacchi. Visitano San Petronio, Piazza Maggiore, le Due torri, passano da via D’Azeglio e allungano lo sguardo verso la casa - santuario di Lucio Dalla, poi riempiono i ristoranti del centro. E qualcuno va anche a Fico. Che piaccia o no la buona tavola è un valore, è tradizione, è apprezzata da italiani e stranieri e gioca in doppio con le bellezze da visitare nel centro storico.

