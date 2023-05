La città ha bisogno di risposte

Andrea

Zanchi

Tradotto: se lì deve passare il tram, meglio che sia il cantiere della Linea Rossa a farsi carico della sistemazione definitiva del Ravone, visto che in quel quadrante, con il passaggio dei nuovi mezzi cambierà anche il peso, letteralmente parlando, del traffico. Supposizioni e ragionamenti a parte, una cosa è certa: allo stato attuale ogni pioggia può portare a una piccola o grande esondazione del torrente, con conseguenti danni alle attività commerciali e ai condomini, con conseguente chiusura della strada al traffico, con conseguente paralisi del quadrante Ovest (quando va bene). Insomma, una situazione insostenibile per qualsiasi città, figurarsi per una che che vuole correre a braccia spalancate verso il futuro come Bologna. E che, proprio per questo, ha in programma una serie di opere pubbliche tutte concentrate in pochi anni. Quindi, che fare a questo punto? Affidarsi al ritorno della siccità? Aspettare che ci pensi il cantiere del tram – ritardi e slittamenti dei lavori permettendo – a sistemare il tutto tra diversi mesi? Oppure giocare d’anticipo, magari verificando i tempi di un cantiere ex novo o approfondendo la possibilità di eseguire prima del previsto, in quel tratto di strada, i lavori della Linea Rossa del tram, mettendoci ovviamente dentro la sistemazione definitiva del Ravone? La palla è nelle mani di Regione (ente gestore del canale) e Comune (che ha la responsabilità della manutenzione e della sicurezza delle strutture soprastanti), che dovranno valutare qualsiasi tipo di intervento utile senza farsi imbrigliare dai vincoli e dalle prassi pre-inondazione.

La città ha bisogno di una risposta chiara e possibilmente veloce, perché non basterà ordinare i lavori di ripristino del pavimento di un negozio per risolvere la questione una volta per tutte.