La Città metropolitana segue il Comune: "No alla rottamazione delle cartelle fiscali"

Dopo il Comune di Bologna, anche la Città metropolitana ha deciso di non aderire alla rottamazione delle cartelle fino a 1.000 euro dal 2000 al 2015 prevista dalla Legge di Bilancio. La scelta è stata compiuta ieri in Consiglio metropolitano con i voti del centrosinistra, contraria l’opposizione di centrodestra. I carichi complessivi per gli anni 2000-2015 sono di poco superiori ai quattro milioni, comprensivi di sanzioni e interessi, di cui più del 50% di importo superiore ai 1.000 euro e pertanto esclusi. I carichi sotto la soglia dei mille euro ammontano a 1,4 milioni, di cui stralciabili 229.612,70 euro. Secondo Palazzo Malvezzi, la rottamazione "determinerebbe una disparità di trattamento – spiega l’ente – in danno a chi abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi di pagamento. Contrasterebbe inoltre con i principi di equità" e potrebbe comportare "l’effetto di disincentivare i pagamenti, con pesanti e sistematiche ricadute sul buon andamento dell’attività di riscossione".

Il contribuente può comunque ottenere "i medesimi benefici, in termini di stralcio di sanzioni e interessi, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022". La stessa legge prevede "l’annullamento della cartella subordinatamente al pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, anche con rateizzazione del capitale e delle spese previste in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e quattro rate ogni anno, dal 2024".