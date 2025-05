La città non smette di sognare: "Ce la giochiamo contro chiunque"

"Questa squadra non deve porsi alcun limite". Dopo il successo in Coppa Italia che mancava da 51 anni, l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle. Così, si allunga l’elenco di attività aderenti a Vetrine Rossoblù, l’iniziativa di Confcommercio Ascom, in collaborazione con il Bfc, Emil Banca e il Resto del Carlino. È intervenuto anche Andrea Tolomelli di Abiconf Bologna, l’associazione degli amministratori dei beni immobili: "Per noi tifosi il bello è vedere un gruppo che ha vinto grazie a un grande lavoro di squadra – afferma Tolomelli -. È un’emozione unica per questa città che da tanto aspettava delle vittorie". Un momento di gioia per tutti. "Trovo che la vittoria della Coppa Italia sia un momento dall’alto valore sportivo ma anche di aggregazione e di comunità", continua Tolomelli.

"Perché il Bologna è il Bologna" è la frase Massimo Bressan di Mcr in Ottica, in Strada Maggiore 71cd, dice a chi chiede il motivo per cui ha partecipato alla rassegna. Bressan sogna in grande: "Scudetto? Non credo ma possiamo giocarcela contro chiunque", racconta. Allora dove si può arrivare? Secondo Bressan "la speranza è che si possa cambiare coppa da vincere", riferendosi a una eventuale vittoria in Europa League la prossima stagione. Invece, nella vetrina di Matteuzzi arredamenti, in via Mattei 22, emerge in primo piano il simbolo del Bfc: "Siamo orgogliosi di poter partecipare con la caratterizzazione della nostra proposta espositiva, cercando di rappresentare la ‘casa del tifoso’", racconta Stefania Matteuzzi. Questa squadra "sta raggiungendo traguardi che fino a poco fa erano inimmaginabili", sottolinea Matteuzzi. Bologna si "è stretta con affetto alla sua squadra, sostenendola in questo percorso", conclude.

Giovanni Di Caprio