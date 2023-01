La città piange Kociss Domani a San Severino l’ultimo saluto a Fultz

Una città che piange e che si stringe attorno alla moglie Caterina e ai figli Robert, che aveva seguito le sue gesta, e Jessica. L’ultimo saluto a John Fultz (nella foto con il figlio Robert) sarà domani, alle 14,30, nella chiesa di San Severino. Nato a Boston nel 1948, John era arrivato in Italia nel 1970, a Varese. Poi le tre stagioni a Bologna: un titolo di capocannoniere, la vittoria della Coppa Italia nel 1974 e le migliaia di persone trascinate al palasport di piazza Azzarita. Sì, perché quel "tutto esaurito" che sarebbe poi diventato una parola d’ordine per la Virtus di Porelli, era solo un sogno.

John, con i suoi canestri, i suoi capelli lunghi, la sua moto e la filosofia hippy seppe conquistare il cuore della città. Grazie a John, detto Kociss e talvolta Mitraglia, e grazie al suo amico e rivale Gary "Baron" Schull il derby tra Virtus e Fortitudo cominciò a regalare le prime emozioni fortissime.

Ecco, una delle grandi capacità di John, era proprio quella. Così come quella di farsi amare, come ricorda Gianni Bertolotti, che diventò un campione seguendo le gesta di John. "Dopo le parole di Robert, il figlio, sembrano superflue tutte le altre – dice Bertolotti –. Lo ricordo come compagno e amico, con lui abbiamo condiviso bei momenti di basket e di vita in una Bologna che lo ha sempre apprezzato per impegno e serietà".

Tra i tanti aneddoti che riguardano la sua carriera, uno del 1988. Allenava le giovanili di Pistoia: in quel gruppo un giovanissimo Kobe Bryant.