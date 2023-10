La città si trasforma: troppi alberi tagliati

In via Pelagio Palagi, vicino al semaforo di via Massarenti, era presente un albero, rimosso nel 2016. Altro albero mancante dal 2018 è quello situato in via Bentivogli, fronte Farmacia della Cirenaica. Ora l’ex aiuola è cementificata ma si intravede ancora il fosso. Ho scoperto poi che in via Schiassi sono stati recentemente rimossi diversi alberi. Si sollecita un pronto reimpianto degli alberi appena rimossi e di quello mancanti da tempo.

Lettera firmata